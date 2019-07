Após críticas, Bolsonaro defende porta-voz e diz que vai manter café da manhã com imprensa

Perguntado sobre críticas recentes a Otávio do Rêgo Barros, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou neste domingo que está satisfeito com a conduta de seu porta-voz. O chefe do Planalto disse ainda que tem recebido muitas críticas a respeito do café da manhã que tem feito com jornalistas, mas que manterá a rotina. As informações são do jornal O Globo.

“Ele já tinha essa atividade na Secom Ex [Secretaria do Exército], ele é uma pessoa que tem me tratado com muito zelo, muita preocupação. Ele ajudou a me convencer pra esses cafés (com a imprensa). Tive críticas de várias pessoas, achando que eu devia ignorar vocês, até deveria. Você sabe o que acontece, muitas vezes não é vocês aqui na ponta, é no meio do caminho. Às vezes a manchete é péssima, mas a matéria é boa. E estou naquela máxima: acima de tudo, vamos tocar o barco” destacou o presidente.

“Incompetente ou mal-intencionado”

No sábado, o deputado Marco Feliciano (Podemos-SP) afirmou, pelo Twitter, que o porta-voz do presidente é “incompetente ou mal-intencionado”.

“Porta-voz serve para proteger, não para expor. Nunca na história deste País um presidente foi tão exposto à imprensa como o PT Jair Bolsonaro. Alguém se lembra de presidente toda sexta-feira receber jornalistas para café da manhã?”, questionou.

Em outro tuíte, o deputado Marco Feliciano completou:

“Além de incompetente, Rêgo Barros é usurpador, pois porta-voz serve apenas para externar opinião do presidente. quem cuida do relacionamento com a imprensa é o Secretário de Imprensa. É só ler os artigos 23 e 39 do Decreto 9669. Quem indicou esse cara para o presidente?”, escreveu.

Sobre as afirmações de Feliciano, especificamente, Bolsonaro afirmou que várias pessoas compartilham da opinião do deputado, mas que manterá a rotina de cafés da manhã com a imprensa.

Pisando na bola

“O que ele pisou na bola? Não sei. Olha só, qual é a minha opinião sobre isso? Não é o Marco Feliciano, muita gente fala contra e a favor, a maioria fala contra o café da manhã (com jornalistas). Está beirando a unanimidade falar contra, acredite se quiser. Agora, não é porque eu sou presidente. O risco que eu corro existe, tem esse áudio vazado aí. A princípio, tá mantido isso aí. Apesar de alguns chatos de vocês, a gente suporta, acho que vale a pena. O que eu digo desse café da manhã é que se fosse uma pessoa, dava pra distorcer, várias fica mais difícil”, disse o presidente.

