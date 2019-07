Após primeiro gol pelo Grêmio, David Braz destaca felicidade: “Todo jogador sonha com isso”

*Por Bárbara Assmann

A noite de ontem rendeu, além de uma vitória para o time do Grêmio, confiança para quem estava no banco de reservas e entrou no segundo tempo: David Braz e Tardelli. Ambos foram chamados por Renato e deram conta do recado, fazendo os gols da vitória contra o Libertad no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

O recém contratado zagueiro, foi chamado pelo técnico para substituir Geromel, expulso. O segundo gol da partida foi dele, de cabeça, após uma cobrança de falta. Porém, David Braz poderia não ter feito o gol, pois ele garantiu que o lance não era pra ser bem assim… “Foi uma loucura. O pessoal pensou em sair jogando, não jogar na área, porque estávamos com um a menos”. Mas a bola foi levantada na área e, depois…era só correr para o abraço.

Este foi o primeiro gol de David no Grêmio e, claro, foi só alegria. “É muito bom viver o que vivi ontem”, disse ele, reforçando que o time estava com um a menos: “Estrear na Libertadores marcando gol, em um jogo difícil, com um a menos. Todo jogador sonha com isso.”

O zagueiro, provavelmente, fará dupla com Kannemann no jogo da volta, na quinta-feira (1°). O jogador garante que treinarão muito para buscar o entrosamento, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai: “Se eu tiver mesmo essa sequência, a gente vai trabalhar o máximo possível para ter entrosamento e fazer com que o Grêmio continue tendo força na defesa.”

