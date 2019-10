Área Azul na região do shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, entra em operação

Entraram em operação nesta segunda-feira (14) as novas vagas da Área Azul digital na região do shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. São sete terminais e 144 vagas nas ruas Baronesa do Gravataí e Marcílio Dias e nas avenidas Ganzo e Bastian.

Com a ampliação, o estacionamento rotativo na Capital passa a contar com 4.469 vagas. “As vagas são uma demanda antiga dos comerciantes da região para democratizar o espaço público e facilitar o acesso dos clientes”, destacou o gerente de Desenvolvimento e Inovação da EPTC, Augusto Langer.

A Área Azul funciona das 8h às 19h nos dias úteis e das 8h às 13h aos sábados.