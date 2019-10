Arlindo Sassi retorna aos microfones da Rádio Continental, no comando do programa Love Songs

Após 45 dias tratando suas cordas vocais, o comunicador Arlindo Sassi retorna com sua voz marcante aos microfones da Rádio Continental, na apresentação do consagrado programa “Love Songs”, que traz a magia das músicas românticas e recados amorosos aos ouvintes.

Durante este período de ausência, o Love Songs seguiu sendo transmitido normalmente, porém apenas com a seleção musical. “Agora, os ouvintes podem contar com toda a experiência e as ótimas lembranças de vida que trazem a voz de Arlindo Sassi a todos que apreciam a boa música e toda sua incrível história”, afirma a diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas.

O Love Songs vai ao ar de domingo a sexta-feira, das 22h à 1h, pela frequência 98.3 FM, pelo site da Rádio Continental e pelos aplicativos da Rádio Continental. Os ouvintes podem participar enviando pedidos musicais e mensagens para o WhatsApp da rádio, no número (51) 9 9241.0709. Além disso, é possível interagir e acompanhar a programação pelo Facebook da Continental e Instagram.

