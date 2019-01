ARP apresenta Festival Innovation Week na próxima quinta-feira (24)

A Associação Riograndense de Propaganda (ARP), por meio do Grupo de Marketing RS, apresentará ao mercado, patrocinadores e imprensa, o projeto Innovation Week, que é mais uma iniciativa do coletivo POA Inquieta. O evento de lançamento do Festival, que ocorrerá de 1º a 5 abril, será na sede da ARP (Rua Tobias da Silva, 120), na próxima quinta-feira (24/01), a partir das 19h30.

“Apresentaremos, em primeira mão, as dinâmicas inovadoras desta atividade, os requisitos para participação do Innovation Awards – maior premiação de inovação do Estado – e os procedimentos para aquisição dos lotes exclusivos dos Badges (ingressos)”, explica o presidente do Grupo de Marketing, Juan Pablo Boeira.

Palestras, workshops, oficinas e hackathons – que visam construir conteúdo inteligente sobre marketing, business e tecnologia –, farão parte da programação da Innovation Week, que será realizada na ESPM-Sul. A atividade substituiu a Semana da Propaganda que, até 2017, antecedia o Salão da Propaganda, agora chamado Salão ARP.

A Innovation Week será estruturada em torno de cinco temáticas centrais – publicidade, tecnologia, estratégia, negócios e design – e com diferentes tipos de interação, assim tangibilizando o formato interativo e descentralizado de disseminação de todos os conhecimentos pela lente da Inovação.

Além das atividades de conteúdo, o evento contará com a “Innovation Award”, uma premiação para o melhor projeto de inovação do Estado, no qual serão avaliadas inovações radicais/disruptivas em produto, serviço, processos e modelos de negócio. O projeto vencedor será contemplado com dois MBAs de livre escolha na ESPM, duas viagens para o Web Summit – maior evento de tecnologia do mundo, que ocorrerá em Portugal –, além de outros benefícios que ainda estão sendo definidos. A inscrição no prêmio é gratuita.

