Arrascaeta fica fora da convocação do Uruguai para amistosos antes da final da Libertadores

Arrascaeta não foi convocado pela seleção uruguaia para amistosos nas vésperas da final da Libertadores, no dia 23. O jogador do Flamengo sentiu um desconforto no joelho, ficou de fora da partida contra o Botafogo, e agora não foi chamado pelo técnico Oscar Tabárez para os confrontos com Hungria e Argentina, nos dias 15 e 18 de novembro.

No final do mês passado, Arrascaeta havia sido pré-convocado para a seleção. Se fosse chamado de fato, perderia a 33ª rodada do Brasileirão, contra o Grêmio, além do jogo contra o Vasco, antecipado para o dia 13 por conta da final da Libertadores. Agora, somente a lesão no joelho pode tirar o uruguaio dos jogos do clube rubro-negro.

Também sem Nicolás De La Cruz, destaque do River Plate, outro finalista da Libertadores, o técnico Oscar Tabárez convocou 22 jogadores para compor o elenco para os dois últimos amistosos do ano. Grandes nomes do futebol uruguaio há um bom tempo, os atacantes Cavani, do PSG, e Suárez, do Barcelona, estão presentes na lista.

No dia 15, o Uruguai enfrentará a Hungria em Budapeste. Já no dia 18, o clássico contra a Argentina de Messi será em Tel Aviv, Israel. Adversários dos uruguaios no último confronto do ano, os argentinos também farão duelo com o Brasil nesta data Fifa. O amistoso será no dia 15, na Arábia Saudita.

Final da Libertadores

A final da Copa Libertadores de 2019, entre Flamengo e River Plate, será no Estadio Monumental de Lima, no Peru, às 17h (de Brasília). A capacidade para 80 mil pessoas do Estadio Monumental pesou na escolha. A diferença do horário é de apenas 30 minutos mais cedo se comparado com o que estava definido para Santiago, o que a Conmebol vê como benéfico já que seria um horário interessante para passar na Europa.

O jogo estava inicialmente previsto para o Estádio Nacional, em Santiago, onde cabem 50 mil pessoas. Mas os protestos que abalam o Chile há mais de três semanas tornaram impossível a manutenção do plano original. Em conjunto, a confederação continental e os clubes não quiseram correr os riscos de manter o jogo na capital chilena – e nem expor torcedores e patrocinadores a situações de perigo.

Também pesou o fato de o futebol chileno estar paralisado há mais de três semanas, quando começaram os protestos. Na véspera da reunião na Conmebol, o prefeito de Santiago, Felipe Guevara, declarou que não faria sentido organizar uma partida internacional antes da retomada do futebol local.

Em maio deste ano, Lima foi trocada por Assunção como sede da final da Sul-Americana. Na ocasião, a Conmebol alegou falhas em “questões de organização” para realizar a decisão, que será na capital do Paraguai. Mais cedo, em fevereiro, a Fifa optou por retirar o Mundial Sub-17 do país e transferir para o Brasil, onde está sendo realizado neste mês.

A postura da Conmebol sobre a situação do Chile foi mudando ao longo das últimas semanas. Quando os protestos começaram, a confederação avaliou – com base nas informações que recebia do governo chileno – que tudo se acalmaria até a decisão da Libertadores.

O Flamengo divulgou em nota oficial que, devido à mudança de sede da final do dia 23 para o Peru, “a Conmebol, organizadora da Libertadores e responsável pelo processo de venda dos ingressos, cancelou todas as entradas que foram compradas para Flamengo x River Plate, que seria em Santiago, no Chile”.

O clube, porém, ressaltou que, como compensação para este inesperado contratempo motivados pelo protestos violentos no Chile, “os torcedores que desejarem comprar novamente um ingresso para a decisão, que agora será em Lima, deverão usar o mesmo código que utilizaram na primeira venda” e também confirmou que “a Conmebol informou que os torcedores que compraram ingresso na primeira venda terão um período exclusivo para comprar sua entrada para o jogo em Lima”.