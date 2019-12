Acontece Árvore Solidária do Canoas Shopping promove um Natal mais feliz para pessoas carentes

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Visando trazer um pouco de felicidade para pessoas que não tem condições de receber presentes de Natal, o Canoas Shopping realiza pelo 13º ano consecutivo a ação social “Árvore Solidária”.

A Árvore Solidária é uma parceria com a ONG Parceiros Voluntários que beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade social cadastradas nas principais entidades assistenciais de Canoas.

A ação é constituída por duas árvores de Natal decoradas com cartões contendo os pedidos de presentes de crianças, jovens, idosos, deficientes e famílias carentes. Em 2018 mais de 1.500 pessoas foram beneficiadas pela ação.

Para entrar nesta corrente de solidariedade basta escolher um cartão e comprar o presente que está sendo pedido nele. Depois é só entregá-lo diretamente na instituição indicada ou na Central de Relacionamento do Canoas Shopping. O cartão deve ser mantido junto com o presente para que o beneficiário seja corretamente identificado.

Após o dia 24, as entidades participantes retiram os presentes que estão no Canoas Shopping e fazem a entrega aos beneficados. As entregas são registradas com fotos para prestação de contas.

A Árvore Solidária fica em frente à Praça de Eventos Guilherme Schell no primeiro piso do Canoas Shopping e os cartões ficarão expostos até às 23h do dia 16 de dezembro, prazo final para que eles sejam retirados e os presentes entregues.

Horários de atendimento da árvore solidária:

De 22/11 a 13/12 – de segundas a domingos, das 14h às 22h;

De 14/12 a 16/12 – sábado, das 14h às 23h, domingo das 14h às 22h e segunda, das 14h às 23h.

