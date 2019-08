Ary Toledo está internado com problemas pulmonares e depressão profunda

O humorista Ary Toledo, 81, está internado no hospital SírioLibanês desde o último dia 28 por conta de uma pneumonia. O ator já teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entretanto, depois de uma melhora significativa.

Depois da entrada no hospital, segundo a assessora pessoal do artista, ele caiu em depressão, mas já recebe tratamento clínico e terapêutico também para este quadro. Em decorrência disso, Toledo chegou a perder 25 quilos em menos de um mês e ainda não consegue se alimentar bem.

“Ary sempre teve uma boa saúde, uma saúde de touro, mas contraiu uma pneumonia bacteriana em junho que o derrubou. Para complicar, está em um quadro depressivo e fica muito triste, sem se alimentar, porém totalmente lúcido”, afirmou Fátima Freitas, assessora que o acompanha.

Ary ficou cerca de um mês internado – entre os dias 23 junho e 22 de julho –, teve alta, mas apresentou uma recaída no quadro de saúde e voltou ao hospital, quando foi direto para a UTI. Desde quarta-feira (31), ele está na Unidade Semi-Intensiva.

De acordo com a representante, além dos médicos, ele tem acompanhamento de fisioterapeutas e psicólogas. “Ele já perdeu 25 quilos e está debilitado, sem se locomover. Sete shows precisaram ser cancelados. O quadro de letargia e depressão é muito complicado”, afirmou Fátima, contando que a visita de amigos melhorou o estado de saúde de Ary.

Colegas próximos, como Carlos Alberto da Nóbrega, Raul Gil e Roberta Miranda, foram visitá-lo nos últimos dias, para prestar apoio.

Nascido numa pequena cidade do interior de São Paulo, em 1937, e criado em Ourinhos, no mesmo estado, Ary Toledo iniciou a carreira como ator só aos 22 anos, no Teatro de Arena. Foi casado com a também atriz e diretora Marly Marley por 45 anos, até o dia de sua morte, em 10 de janeiro de 2014.

Foi numa peça de Augusto Boal, chamada “Revolução na América do Sul”, que Toledo fez uma de suas primeiras e mais importantes aparições como ator. Conhecido pelas piadas escrachadas e o humor politicamente incorreto, Toledo participou de grandes montagens teatrais, como “Pobre Menina Rica” (1962). Sob a direção de Aloysio de Oliveira, atou ao lado de nomes como Nara Leão e Vinicius de Moraes, também autor da peça ao lado de Carlos Lyra.

Participante de programas de intérpretes na televisão, o humorista também ensaiou uma carreira musical e, mais tarde, gravou uma série de discos com canções cômicas. Sua primeira gravação em estúdio ocorreu em 1965, com “Tiradentes”.

