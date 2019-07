As baratas estão se tornando imunes a inseticidas, diz um estudo

Pesquisadores da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, alertam que a barata da espécie Blatella germanica L. (Barata alemã) está cada vez mais difícil de ser controlada. Em estudo publicado originalmente na revista “Scientific Reports”, da Nature, os cientistas afirmam que o inseto vem desenvolvendo resistência a uma variedade de inseticidas. Isso faz com que agentes químicos usuais não sejam suficientes para conter essa praga urbana.

Segundo a pesquisa, a evolução das baratas faz com que elas desenvolvam uma resistência cruzada aos inseticidas mais potentes do mercado. Esse tipo de resistência vem sendo estudado por cientistas de todo o mundo desde a década de 1950.

Vale lembrar: conforme os preceitos da Teoria da Evolução, de Charles Darwin, quando um fator elimina os exemplares mais fracos da espécie, acaba fazendo com que somente os mais fortes e resistentes a essa ameaça continuem vivos.

Assim, os mais fortes se reproduzem e a espécie “adquire”, com o passar do tempo, novas características, resistentes a ameaças mais comuns. Por isso se diz que as baratas “desenvolvem resistência” a inseticidas.