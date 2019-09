As churrascarias projetam uma movimentação positiva neste 20 de Setembro no Rio Grande do Sul

Comemorado no dia , o Dia do Gaúcho é uma data que habitualmente movimenta o setor gastronômico. Em um levantamento exclusivo do seu Núcleo de Pesquisas, o Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região apontou que 70% dos estabelecimentos entrevistados sinaliza fluxo favorável para esta -feira (20). Para a análise de dados, foram consultadas 30 churrascarias de Porto Alegre e Região Metropolitana.

A pesquisa aponta, ainda, que 43% dos estabelecimentos espera alta movimentação para esta data, que é muito aguardada no calendário dos gaúchos. “Sempre identificamos uma movimentação positiva para essa época do ano, afinal, é um momento de celebração no Rio Grande do Sul e nada melhor do que comemorar saboreando um belo churrasco. É mais um momento em que o setor consegue alavancar sua receita e também buscar diferenciais como a oferta de pratos tradicionalistas”, afirma o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky.

Palácio Piratini

Um elemento indissociável da nossa cultura é a bandeira, que teria surgido durante a Revolução Farroupilha, entre 1835 e 1845, e adotada oficialmente em 1891, junto com o brasão. Segundo alguns historiadores — pois não há uma versão definitiva sobre o tema —, o verde significaria a mata dos pampas, o vermelho simbolizaria o ideal revolucionário e o amarelo representaria as riquezas do território gaúcho. Independentemente de qualquer controvérsia, virou tradição estampar essas três cores nos eventos alusivos aos Festejos Farroupilhas.

O Palácio Piratini não fica de fora da celebração da Semana Farroupilha. No mês de setembro, a arquitetura neoclássica de tons acinzentados ganhou as cores da bandeira gaúcha. Linhas verticais em verde, vermelho e amarelo, resultado da instalação de 22 canhões refletores de 1.000 watts, se tornaram atração para quem passa pelo Centro de Porto Alegre à noite.

“Essa iluminação foi feita para destacar ainda mais os elementos ornamentais da fachada, como acessos, colunas e estatuárias. Isso valoriza o patrimônio histórico”, explica Maria Clara Bassin, coordenadora da Assessoria de Arquitetura do Palácio Piratini.

Para o governador Eduardo Leite, o Palácio iluminado com as cores do Rio Grande do Sul representa uma justa homenagem do governo às nossas culturas e tradições. “Cultivar as nossas raízes, como fazemos ao longo da Semana Farroupilha, é também uma forma de reafirmar a nossa identidade como um povo virtuoso e batalhador”, enfatiza o governador.

Quem ainda não conseguiu admirar a iluminação especial deve se apressar. Os canhões refletores ficarão no Palácio até o domingo (22).

