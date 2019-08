As filmagens de série com o ator Keanu Reeves provocam mudanças em ônibus no Centro de São Paulo

As filmagens da série do ator Keanu Reeves vão provocar alterações de intinerário em 27 linhas de ônibus na cidade de São Paulo. A série Conquest, produzida e estrelada por Reeves, será gravada em vários lugares do centro da capital, como nas ruas Anchieta, Floriano Peixoto, em trechos da rua XV de Novembro e também no largo Pateo do Collegio.

As mudanças foram anunciadas nesta sexta-feira (30) pela São Paulo Transporte (SPTrans), órgão da prefeitura que administra as a operação dos ônibus no município. Os ônibus já estão funcionando em esquema especial a desde a tarde desta sexta. A mudança será até as 9h deste sábado (31).

Conquest será ambientada em um futuro distópico e retrata a metrópole como um local de acolhimento humanitário de refugiados. Segundo a Prefeitura de São Paulo, as filmagens da série envolvem cerca de 800 pessoas, entre equipe, elenco e figuração.

Figurante ferido

Um figurante ficou ferido durante as gravações da série “Conquest”, produzida e estrelada por Keanu Reeves, no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo.

O acidente aconteceu no dia 19 de agosto e foi confirmado pela assessoria de imprensa da O2 Filmes, que informou que o rapaz sofreu uma queimadura superficial causada por fogos de artifício, mas passa bem.

“A produtora se ofereceu para levar o figurante ao hospital, mas ele recusou”, informou a produtora ao UOL, por e-mail.

Segundo relatou a produtora, o elenco estava sobre o Viaduto do Chá enquanto os fogos de artifício que atingiram o figurante foram lançados do Vale do Anhangabaú.

A O2 disse ainda que fez todos os testes de segurança no local e deu um treinamento antes das gravações para que todos os profissionais envolvidos soubessem os procedimentos em caso de acidente.

“No dia da filmagem, a estrutura contava com duas ambulâncias de UTI com médico e enfermeiros, seis bombeiros, vinte e dois reservistas, trinta seguranças, área de descanso, alimentação e mais de 20 banheiros móveis”, informou, em nota.

Segundo a prefeitura de São Paulo, as filmagens da série envolvem cerca de 800 pessoas, entre equipe, elenco e figuração.

Em abril, Keanu Reeves esteve em São Paulo para uma série de reuniões com a prefeitura da cidade e com o governo do Estado. Ao chegar na capital paulista, o astro foi flagrado na varanda do hotel onde ficou hospedado fazendo um lanche. Reeves ainda acenou para quem estava passando pela rua.