As recentes frases de Bolsonaro que ganharam as manchetes

O presidente Jair Bolsonaro ocupa há três semanas as manchetes dos veículos de comunicação com declarações que questionam dados ou conclusões de organismos oficiais sobre temas como desmatamento e direitos humanos. Confira abaixo algumas das frases que geraram críticas e até mal-estar entre os aliados do presidente brasileiro.

Amazônia

“Com toda a devastação que vocês nos acusam de estar fazendo e ter feito no passado, a Amazônia já teria se extinguido.”

“Pelo que sentimos, isso não condiz com a verdade. Até parece que ele [o presidente do Inpe] está a serviço de alguma ONG”, disse Bolsonaro sobre o ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Ricardo Galvão, que foi exonerado do cargo no dia 2 de agosto.

“Só aos veganos que comem só vegetais é importante a questão ambiental”, declarou o presidente da República.

Fome

“Falar que se passa fome no Brasil é um discurso populista que tenta ganhar simpatia popular, nada mais além disso. No Brasil, você não vê gente pobre nas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países pelo mundo.”

Horas depois, Bolsonaro relativizou suas declarações ao afirmar que “uma pequena parte” passa fome.

Jornalista Miriam Leitão

“Ela estava indo para a guerrilha do Araguaia quando foi presa em Vitória. E depois conta um drama todo, mentiroso, que teria sido torturada, sofreu abuso etc. Mentira. Mentira.”

Pai do presidente da OAB

“Se o presidente da OAB quiser saber como o pai desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer saber a verdade. Conto pra ele. Não foram militares que mataram ele, não. É muito fácil culpar os militares por tudo que acontece”, disse Bolsonaro sobre Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz.

Segundo Bolsonaro, Fernando Santa Cruz foi morto em um ajuste de contas interno no grupo de esquerda no qual militava.

Glenn Greenwald

“Malandro. Para evitar um problema desse, casa com outro malandro e adota crianças aqui no Brasil. Não presta nem para ser mandado para fora”, declarou Bolsonaro sobre o jornalista americano Glenn Edward Greenwald, cofundador do site The Intercept Brasil, que divulgou conversas hackeadas do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e de procuradores da Operação Lava-Jato.

Deixe seu comentário: