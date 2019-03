As vendas de computadores pessoais cresceram 7,5%

Durante o último trimestre de 2018, foram vendidos 1,445 milhão de PCs no País – uma somatória de 5,575 milhões em todo o ano. O índice representa um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior – quando esse setor cresceu 15%. A receita também teve uma alta de 17%, com R$ 10,330 bilhões em vendas de notebooks e R$ 3,665 bilhões em desktops.

Do total de computadores comercializados no último ano, 3,920 milhões foram laptops – dos quais 903 mil se destinaram a empresas. Os notebooks teriam ficado 10% mais caros – com uma média de preço de R$ 2.665 – enquanto os PCs convencionais custam 8% mais – média de R$ 2.212.

Conforme concluiu o analista de pesquisa da IDC Brasil, Wellington La Falce, os resultados significam que o mercado de computadores ainda permanece muito importante no território brasileiro. Além disso, o especialista acredita que as altas e baixas do dólar ainda afetam os valores.

“Ainda não temos um dispositivo que faça tudo o que um computador faz. É uma categoria necessária e, por enquanto, insubstituível. A oscilação do dólar continuou impactando no preço, mas o mercado conseguiu crescer com a ajuda do setor corporativo, que investiu bastante em notebooks para oferecer mais mobilidade ao colaborador, especialmente em modelos com melhor performance”.

Deixe seu comentário: