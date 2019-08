Ascribu vai fomentar na Expointer consumo de produtos do Búfalo

Ricos em proteínas, a Associação Sulina dos Criadores de Búfalos (Ascribu) irá destacar a qualidade da carne e do leite derivados das raças da espécie na Expointer 2019. A programação da entidade no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), estreia no dia 24 de agosto com a inauguração das novas instalações do Restaurante do Búfalo.

O presidente da Ascribu, Régis Gonçalves, explica que a participação na Expointer representa a possibilidade de apresentar o qualificado trabalho executado nas propriedades. “Vamos demonstrar não só a grande importância que tem essa espécie no Rio Grande do Sul e o seu potencial de criação, mas também evidenciar os produtos derivados dessa cultura. Nesse sentido, investimos na reformulação da Casa do Búfalo e teremos degustação de produtos bubalinos”, adianta, salientando que o local estará sob a direção do Bar Tan Tan, localizado em Porto Alegre, e que já investe em produtos derivados no seu cardápio.

Em Esteio, os interessados ainda poderão acompanhar os julgamentos das raças Murrah e Mediterrâneo, no dia 26 de agosto. A decisão sobre os exemplares ficará sob a chancela do presidente executivo da Asociación Argentina de Criadores de Búfalos, Carlos Llano, e o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB), Caio Rossato. “Os dois jurados são expressões extremamente importantes da bubalinocultura na América Latina”, reforça Gonçalves. “Nesses nove dias vamos expor ao público visitante nossos resultados a partir do selecionamento de animais, cuidados com a alimentação, genética, bem-estar, tratamento e sanidade que culminam nos melhores exemplares das raças bubalinas”, adiantou.

Outro destaque da programação da Ascribu será o ciclo de palestras no dia 29 de agosto com os paineis Desafios e Oportunidades da Pecuária na Atualidade, Evolução da cadeia da Carne no Rio Grande e apresentações de trabalhos de pesquisas desenvolvidos em universidades. Além disso, será realizada na casa da Ascribu uma mostra permanente da fotógrafa tcheca Růžena Prado sobre o búfalo.

Programação

Dia 24 de agosto de 2019 (Sábado)

19h – Inauguração das novas instalações do Restaurante do Búfalo (sob direção Bar Tan Tan)

Dia 25 de agosto de 2019 (Domingo)

13h – Apresentação e degustação de produtos bubalinos – Casa do Búfalo

19h – Apresentação e degustação de produtos bubalinos – Casa do Búfalo

Dia 26 de agosto de 2019 (Segunda-feira)

9h – Julgamento das raças Murrah e Mediterrâneo

Jurados – Carlos Llano – Presidente Executivo da AACB (Asociación Argentina de Criadores de Búfalos) – Caio Rossato – Presidente da ABCB (Associação Brasileira de Criadores de Búfalos)

19h – Apresentação e degustação de produtos bubalinos – Casa do Búfalo

19h – Conversa com o Presidente – Carlos Llano – Casa do Búfalo

Dia 27 de agosto de 2019 (Terça-feira)

13h – Apresentação e degustação de produtos bubalinos – Casa do Búfalo

19h – Apresentação e degustação de produtos bubalinos – Casa do Búfalo

Dia 28 de agosto de 2019 (Quarta-feira)

12h – Almoço para Imprensa e Convidados

13h – Apresentação e degustação de produtos bubalinos – Casa do Búfalo

19h – Apresentação e degustação de produtos bubalinos – Casa do Búfalo

20h30min – Jantar Ascribu – Restaurante do Búfalo

Dia 29 de agosto de 2019 (Quinta-feira)

13h – Apresentação e degustação de produtos bubalinos – Casa do Búfalo

14h – Ciclo de Palestras – Auditório da Federacite

14h – Abertura

14h15min – Desafios e Oportunidades da Pecuária na Atualidade

Angela Escosteguy – Médica Veterinária, Mestre em Ciências Alimentares pelo Instituto

Nacional Agronômico de Paris, especializada em Pecuária Sustentável e Orgânica e Diretora

do Instituto do Bem-Estar (IBEM), Vice-Presidente da Comissão de Pecuária Orgânica da

Sociedade Brasileira de M. Veterinária e Membro da Federação Internacional de Agricultura

Orgânica (IFOAM).

15h – Evolução da cadeia da Carne no Rio Grande

Roberto Andrade Grecellé – Médico Veterinário, Mestre em Produção de Carne Bovina,

um dos principais profissionais do mercado quando o assunto é estratégias de agregação de

valor e marketing da carne. Acredita na riqueza cultural da carne gaúcha, na valorização do

ambiente e na produção animal com ética, responsabilidade e profissionalismo.

16h – Intervalo

16h20min – Apresentação dos trabalhos de pesquisas desenvolvidos pelos

Departamentos de Zootecnia da Faculdade de Agronomia e o Departamento de Microbiologia,

Imunologia e Parasitologia (ICBS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.

Elisa Cristina Modesto – Professora do Departamento de Zootecnia da Faculdade de

Agronomia da UFRGS.

Amanda de Souza Motta – Professora do Departamento de Microbiologia, Imunologia e

Parasitologia (ICBS) – UFRGS

17h30min – Apresentação do trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Departamento de

Parasitologia da Unipampa – Dom Pedrito. Dinâmica da parasitose gastrointestinal em búfalos

naturalmente infectados no município de Rosário do Sul – RS

Anelise Martins – Professora do Departamento de Parasitologia da Unipampa – Dom

Pedrito

19h – Coquetel – Casa do Búfalo

20h – Leilão “Pérolas Negras” – Pista B

Dia 31 de agosto de 2019 (Sábado)

10h30min – Vitrine Gaúcha – Pavilhão Central

13h – Apresentação e degustação de produtos bubalinos – Casa do Búfalo

19h – Apresentação e degustação de produtos bubalinos – Casa do Búfalo

Dia 01 de setembro de 2019 (Domingo)

13h – Apresentação e degustação de produtos bubalinos – Casa do Búfalo

Evento Permanente:

Mostra fotográfica

Artista: Růžena Prado – Natural de Pardubice, República Tcheca.

Local: Casa do Búfalo

