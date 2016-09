Asilo Padre Cacique recebe doação de veículo adaptado para transporte de idosos

Baseada no espírito solidário que vive dentro de cada participante, a escola Pró-Vida, através da Central Geral do Dízimo fez uma doação especial ao Asilo Padre Cacique, em cerimônia realizada no Hotel Deville, em Porto Alegre (RS). A Instituição responsável por cuidar dos vovôs e vovós de Porto Alegre recebeu um automóvel Fiat Ducato, com adaptação para cadeirantes e, também, uma placa de homenagem da Pró-Vida. Além do Asilo, outras 53 instituições do Rio Grande do Sul foram homenageadas.

Simultaneamente ao evento em Porto Alegre, uma solenidade realizada em Campinas (SP) fez doações para outras entidades de todo o Brasil, totalizando 116 instituições agraciadas. Receberam os donativos creches, internatos, asilos, APAES, hospitais e outras instituições carentes que lutam dia após dia para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Entre os itens doados estão móveis, enxovais, eletrônicos, eletrodomésticos, veículos de transporte, aparelhos de telecomunicação, materiais de recreação, entre outros.

A Central Geral do Dízimo funciona com depósitos anônimos feitos pelos alunos da Pró-vida. O dinheiro é convertido em doações para entidades assistenciais de todo o Brasil. O preceito cristão de “Quem tem mais, dá para quem tem menos” é o que move essa célula que já realizou mais de 10.000 doações desde a sua fundação em 1979.

