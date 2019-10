O tradicional baile da quinta-feira no Asilo Padre Cacique será dedicado ao Dia das Bruxas. Uma decoração especial será alusiva ao Halloween. O evento inicia às 15h, no refeitório da Instituição e, segundo o presidente da Instituição, Edson Brozoza, é mais uma oportunidade da população não só confraternizar com os moradores, mas também conhecer as necessidades que o Asilo enfrenta e auxiliar de diversas formas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3233 7571.