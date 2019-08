Assado do Bem fará leilão em prol da Santa Casa de Misericórdia

Sucesso na agenda da Expointer em 2018, o Assado do Bem volta a unir diferentes raças e empresas do agronegócio em um projeto conjunto. Neste ano, o evento será realizado no sábado (24/08), a partir das 18h30min, em prol da Santa Casa de Misericórdia. O Assado do Bem – O Agro abraça a Santa Casa é uma promoção da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) e da Santa Casa com apoio dos núcleos jovens de diversas raças, da Federação da Agricultura do Estado do RS (Farsul) e representantes da iniciativa privada. “O Assado do Bem já se consolidou na agenda da Expointer como um evento festivo que a abre a exposição em clima de solidariedade e integração. É esse o conceito que o agronegócio quer transmitir à sociedade brasileira: precisamos estar juntos para fazer diferente”, ressaltou o presidente da Febrac, Leonardo Lamachia.

Neste ano, o evento terá um grande leilão de genética de ponta, incluindo produtos equinos e bovinos. São mais de 20 lotes, que reúnem desde embriões de reprodutores disputados até doses de sêmen e itens diversos. O clima de integração também marca o comando do martelo, que será dividido entre a Parceria Leilões e a Trajano Silva Remates em uma noite de grandes negócios.

O Assado do Bem – O Agro abraça a Santa Casa será realizado na Pista do Gado Leiteiro no Parque de Exposições Assis Brasill, em Esteio (RS).

Segundo a Santa Casa de Misericórdia, o objetivo é arrecadar recursos para compra de um aparelho de ecografia para auxiliar na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Os interessados em apoiar o leilão O Agro abraça a Santa Casa devem entrar em contato através do e-mail projetos@santacasa.tche.br ou pelo telefone (51) 3213-7300.

Diferente da edição de 2018 quando foram vendidos ingressos, neste ano, o Assado do Bem será um evento para convidados. As Associações de Raça que participarem da iniciativa receberão lotes de pulseiras para acesso ao local do evento, onde será servido o mais tradicional churrasco gaúcho acompanhado de boa música.

Assado do Bem recebe o leilão O Agro abraça a Santa Casa/ 24/8 – 18h30min/ Parque de Exposições Assis Brasil / Esteio – Pista do Gado Leiteiro

