Assassino de ator Rafael Miguel é procurado em 60 endereços de seis estados

Após 15 dias, o homem apontado pela polícia como o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais do jovem já foi procurado em mais de 60 endereços diferentes em seis estados. Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, é considerado foragido da Justiça pelos assassinatos do ator de 22 anos e do casal João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, de 50.

De acordo com a Polícia Civil, o comerciante atirou 13 vezes nas vítimas porque não aceitava o namoro da filha Isabela Tibcherani Matias, de 18 anos, com Rafael. Câmeras de segurança gravaram parte do crime, cometido em 9 de junho, no bairro Pedreira, na Zona Sul da capital paulista. Imagens mostram as vítimas sendo atingidas por disparos e Paulo fugindo.

Além de endereços em São Paulo, policiais checaram outros locais em Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul, onde Paulo poderia estar ou ter passado. A polícia paulista divulgou fotos dos possíveis disfarces que o homem procurado pelos assassinatos possa utilizar para não ser reconhecido.

Depois de ouvir depoimentos de testemunhas, entre elas Isabela e da mãe dela, Vanessa Tibcherani de Camargo, de 39 anos, a investigação deverá realizar a reconstituição do crime. A data da reprodução simulada, nome técnico da reconstituição, ainda não foi marcada pelas autoridades. O caso é investigado pelo 98º Distrito Policial (DP).

