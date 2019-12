Esporte Assembleia do RS aprova projeto de incentivo ao futebol feminino

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

A proposta foi de autoria da deputada Franciane Bayer (PSB) Foto: (Ariel Pedone/Gab. Dep. Franciane Bayer) Foto: (Ariel Pedone/Gab. Dep. Franciane Bayer)

Em sessão plenária, nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do RS votou e aprovou o projeto de Lei 51/2019, de autoria da deputada Franciane Bayer (PSB) que irá incentivar e fomentar o futebol feminino no Estado. A proposta, aprovada com 39 votos favoráveis e 02 contrários, determina que as entidades da administração pública indireta, ao patrocinarem o futebol profissional, deverão destinar 5% (cinco por cento) para que a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) incentive e organize competições de futebol feminino.

“A aplicação dos valores ficará sob responsabilidade da Federação que poderá, por exemplo, efetuar o pagamento de hospedagem, transporte e alimentação das atletas durante as competições”, explicou Franciane ao lembrar que o projeto já havia sido apresentado na legislatura passada por sua irmã, então deputada estadual Liziane Bayer.

A deputada comemorou a aprovação do projeto, que já obteve o aval do governo do Estado e da FGF, e destacou que espera que o projeto estimule também a iniciativa privada. “Este é o ponta pé inicial para valorizarmos a modalidade que vem crescendo nos últimos anos e carece de investimentos público e privado. Queremos que o futebol feminino desponte, em especial os times do interior que não têm as mesmas oportunidades”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

