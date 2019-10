Associação Comercial de Porto Alegre lança programa de Transformação Digital

No café da manhã de lançamento do programa Transformação Digital, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre, foram apresentados, nesta terça-feira, 29/10, o Porto Alegre Ganhe Você, um marketplace feito para ajudar lojistas e prestadores de serviço a venderem melhor pela internet e também uma parceria com o Instituto de Transformação Digital (ITD). Com palestra do presidente do ITD, Paulo Kendzerski, o evento aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Comércio.

Para o presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira, pensar e atuar como uma empresa digital tornou-se um requisito básico, independente do segmento. “Só desta forma será possível crescer num mundo em transformação e extremamente competitivo. Por isso, a entidade está se transformando e, ao mesmo tempo, oferecendo aos seus associados programas como o Porto Alegre Ganhe Você e Transformação Digital.”

O Porto Alegre Ganhe Você é um site desenvolvido para promover a venda de produtos através da internet, uma espécie de shopping center virtual chamado de marketplace. O objetivo é ajudar o associado da entidade, principalmente o micro e pequeno empreendedor, a encontrar uma solução pratica de transformação digital.

A parceria entre a Associação Comercial de Porto Alegre e a empresa 03 Mídia, representada pelo cofundador, Paulo Batuta, promoveu a criação do marketplace Porto Alegre Ganhe Você com diferenciais em relação as demais plataformas, como a venda de serviços, alimentação, e não só varejo, além de conectar os pequenos lojistas com o seu público de interesse.

Outro diferencial, conforme Batuta, é a taxa cobrada de 8% por venda até chegar ao faturamento de R$ 8.500,00. A partir daí o percentual diminui para 5%, basicamente o custo da transição bancária, enquanto a taxa média das demais plataformas é de até 16%. Tem, ainda, a opção de voucher que possibilita o cliente comprar pelo site e retirar na loja, viabilizando uma segunda venda.

Instituto de Transformação digital

A parceria entre a Associação Comercial de Porto Alegre e o Instituto de Transformação Digital consiste na realização de cursos para grupos de micro e pequenos empresários por valores diferenciados. O ITD desenvolve estudos de Maturidade Digital das empresas, a partir de uma metodologia exclusiva. O objetivo é uma mudança estrutural que inicia com o entendimento dos líderes sobre o futuro dos negócios, a evolução dos processos internos e os novos modelos de operação na era do consumidor conectado.

A empresa que integra o grupo, através da Associação Comercial, pagará R$ 500,00 pelo ano inteiro de curso, enquanto o custo para grandes empresas oscila entre R$ 8 a 20 mil por mês.

Segundo o presidente do ITD, muitas empresas se fazem presente no mundo digital, mas pensam e atuam de forma analógica. “O novo profissional conectado carrega consigo o conhecimento, enquanto o analfabeto do século 21 será aquele que não souber desaprender e reaprender”, afirma.

Kendzerski desenvolveu um estudo com 500 empresas gaúchas sobre a maturidade digital das marcas por meio do Instituto da Transformação Digital. Nenhuma marca alcançou o nível excepcional de maturidade digital. A rede de farmácias Panvel e a Lojas Renner foram as únicas a ter um desempenho avaliado como bom, com 91%. A média ficou em 9,1% de inteligência digital.