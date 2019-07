Ataques aumentam o medo entre ativistas tailandeses. Conforme a Tailândia faz a transição do governo de uma junta militar para uma liderança recém-eleita, um grupo de ativistas defende que o país merece mais. Suas campanhas pacíficas – pequenas reuniões nos parques, publicações no Facebook e algumas músicas de protesto – foram recebidas com intimidação.

