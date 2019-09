Até 26 de setembro: Últimos dias para se inscrever na etapa de Torres do Circuito Sesc de Corridas

Uma corrida para se exercitar e admirar a natureza e as paisagens da cidade: assim será a etapa de Torres do Circuito Sesc de Corridas. A prova, que acontece em 29 de setembro, está com inscrições abertas até o dia 26, pelo site www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas, por R$ 30 para pessoas que possuem o cartão Sesc/Senac e R$ 40 para o público em geral. Para a categoria infantil, que engloba crianças de 10 a 15 anos, a participação é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3626-9400 e no Sesc Torres (Rua Plínio Kroeff, 465).

As largadas serão a partir das 9h, na Praça da SAPT (Praia dos Molhes – Av. Beira Mar, s/n, em frente ao Clube SAPT). O percurso, que tem como opções as distâncias de 3km, 5km e 10km para adultos e 1km e 2km para crianças, passará pelas beiras do mar e do rio e por outros pontos turísticos da cidade. A retirada dos kits será na Praça da SAPT, até 30 minutos antes da largada, mediante apresentação do comprovante de pagamento e de um documento de identificação oficial com foto. Todos os atletas ganham camiseta e medalha de participação.

Circuito Sesc de Corridas – A prova é dividida nas categorias infantil com distâncias de 1km e 2km; e adulto (a partir dos 16 anos), sendo as distâncias de 3km, 5km e 10km. Os três primeiros colocados terão vaga na disputa da final estadual, que acontece em dezembro, em Torres. O Circuito Sesc de Corridas conta com rankings individual e por equipe, que registra a pontuação acumulada ao longo do Circuito, para que, no final, sejam conhecidos os campeões nas categorias Comércio e Serviços e Público em geral, Masculino e Feminino. O ranking é feito com base na posição obtida por seus atletas na classificação geral das etapas, e serve para identificar a associação ou equipe de corredores que será a campeã estadual.

Circuito Sesc de Corridas 2019 – Etapa Torres/ 29/09 (Domingo)/ Largadas a partir das 9h/ Praça da SAPT (Praia dos Molhes – Av. Beira Mar, s/n, em frente ao Clube Sapt).

Inscrições até 26/09, pelo site https://www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas

Gratuito para a categoria infantil

R$ 30 para pessoas que possuem o Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços e para pessoas que possuem o Cartão Sesc/Senac na categoria Empresários

R$ 40 para o público em geral

