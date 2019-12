Mundo Atirador é morto após matar uma vítima em ataque com arma de fogo no Texas

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Atentado ocorreu em igreja próxima a Fort Worth; dois ficaram feridos Foto: Reprodução de TV Atentado ocorreu em igreja próxima a Fort Worth; dois ficaram feridos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Um atirador que abriu fogo em uma igreja do Texas neste domingo (29), matando uma pessoa e deixando outra em estado crítico, morreu depois que paroquianos que atendiam o serviço matinal o mataram em resposta, informaram autoridades locais.

O incidente ocorreu em White Settlement, um subúrbio a noroeste da cidade de Fort Worth, na Igreja de Cristo West Freeway. O Corpo de Bombeiros de Fort Worth informou que três pessoas, incluindo quem eles acreditavam ser o atirador, foram transportadas da cena do crime em estado crítico.

Uma das vítimas e o atirador morreram a caminho do hospital, e o outro ferido foi ressuscitado com sucesso por paramédicos, de acordo com Macara Trusty, porta-voz dos serviços de emergência locais MedStar. Mais duas pessoas sofreram ferimentos leves enquanto se escondiam dentro da igreja, disse ela.

O chefe de polícia do White Settlement, J.P. Bevering, afirmou que o atirador foi baleado por dois fieis que estavam armados. “A ameaça é interrompida com base nas ações heroicas dos dois paroquianos da igreja”, disse Bevering.

“Os locais de culto devem ser sagrados, e sou grato pelos membros da igreja que agiram rapidamente para derrubar o atirador e ajudar a evitar mais perdas de vidas”, se pronunciou o governador do Texas, Greg Abbott, em comunicado. O tiroteio foi capturado em vídeo enquanto o culto da igreja era transmitido no YouTube, de acordo com o New York Daily News.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário