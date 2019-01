Ator Caio Junqueira sofre acidente de carro e é internado em estado grave

O ator Caio Junqueira se envolveu em um grave acidente na altura do Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, no Rio, na tarde desta quarta-feira (16). Ele dirigia sozinho em direção ao Centro da cidade, perdeu o controle do carro, que subiu o meio fio, bateu em uma árvore e capotou. Caio ficou preso dentro do veículo, desacordado, e foi levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon.

Por volta das 16h20min, a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela unidade, informou que o paciente seguia em atendimento com o quadro grave. Os primeiros a chegarem ao local foram agentes do Aterro Presente. Segundo a assessoria de imprensa do programa Segurança Presente, Caio está com uma fratura exposta no braço e foi sedado. Familiares contaram que o ator precisou ser levado para a sala de trauma e passou por uma cirurgia ortopédica.

“Foi um susto. Ele vai sair dessa”, disse o ator André Gonçalves, amigo de Caio desde a adolescência. O artista de 42 anos atuou no filme “Tropa de Elite”, interpretando Neto, o aspirante “06” que tentava entrar no Batalhão de Operações Especiais (Bope). Um de seus últimos trabalhos foi na série “O mecanismo”, sobre a Operação Lava-Jato.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 13h20min para um capotamento na avenida Infante Dom Henrique. Segundo testemunhas, o carro teria subido o meio-fio e bateu em uma árvore antes de capotar. As pistas do Aterro foram fechadas após o carro se envolver no acidente e foram parcialmente liberadas por volta das 14h50min.

