Ator é encontrado morto na casa de apresentador de TV nos Estados Unidos

Um ator foi encontrado morto em uma casa alugada pelo apresentador de talk-show canadense George Stroumboulopoulos em Los Angeles, informou a polícia. O corpo de Richard Hond, de 41 anos, foi encontrado por policiais que responderam a relatos de um assalto pouco após as 2h (horário local), informou a porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, Norma Eisenman.

“Policiais encontraram um homem, aparentemente vítima de homicídio”, disse ela, acrescentando que testemunhas haviam relatado ver um sujeito de jaqueta preta fugindo a pé do local. O suspeito estava foragido na noite de sexta-feira, apesar de uma busca na região com a utilização de cães farejadores e de um helicóptero.

Em comunicado, Stroumboulopoulos declarou estar “devastado” com a morte de um “amigo querido”, a quem teria emprestado a casa. Stroumboulopoulos apresentava o Hockey Night in Canada, função que deixou no início do ano para “buscar novos desafios”. Ele acumula passagens pela CBC e pela CNN, onde teve um talk-show.

