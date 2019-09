Atraso e cancelamentos: mau tempo atrapalha logística do Athletico-PR na chegada em Porto Alegre

*Valéria Possamai

O mau tempo foi um adversário do Athletico-PR antes da decisão pelo título da Copa do Brasil. A delegação enfrentou muitos problemas no desembarque da capital gaúcha e, por conta, das fortes chuvas, o clube precisou cancelar o reconhecimento do gramado do estádio Beira-Rio e a entrevista coletiva de Bruno Guimarães.

O problema surgiu logo no desembarque no aeroporto Salgado Filho, por conta dos raios e do temporal, o time, por volta das 19h28 desta terça-feira, ainda não havia conseguido sair do avião.

Infelizmente tivemos que cancelar a nossa participação na coletiva. O nosso time segue "preso" dentro do avião, no Aeroporto Salgado Filho, sem autorização para desembarcar.#FinalCopaDoBrasil https://t.co/ZsZ9DTsK3U — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 17, 2019

Por conta da situação, a entrevista coletiva prevista de Bruno Guimarães com Paolo Guerrero, do Inter, foi cancelada. Assim como, o treino de reconhecimento no gramado do estádio Beira-Rio.

Ainda na manhã desta terça-feira, antes do deslocamento para a capital gaúcha, a equipe fez uma última atividade no CT, em Curitiba. Posteriormente, foi recebida sob muita festa de seus torcedores no aeroporto Afonso Pena, antes de rumar para a decisão do título.

Por ter construído uma vitória de 1 a 0, no jogo de ida em Curitiba, o Furacão precisa apenas de um empate para levar o título inédito da Copa do Brasil.

