A auditoria do Ministério da Agricultura que vai avaliar as condições sanitárias do Rio Grande do Sul para evoluir para o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação ocorrerá na primeira quinzena de setembro. A última auditoria feita pelo Ministério ocorreu em novembro de 2017 e apontou 32 inconformidades, entre questões técnicas e administrativas.

