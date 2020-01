Mundo Aumenta o número de mortos em incêndios na Austrália

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

As queimadas destruíram mais de 8 milhões de hectares de terras pelo país Foto: Reprodução As queimadas destruíram mais de 8 milhões de hectares de terras pelo país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Autoridades da Austrália aproveitaram as condições climáticas favoráveis nesta segunda-feira (06) para reabrir estradas que estavam bloqueadas devido aos incêndios florestais e removeram pessoas para áreas mais seguras. Centenas de pessoas ainda estão isoladas no país.

As queimadas já destruíram mais de 8 milhões de hectares de terras na Austrália, uma área do tamanho da Áustria. As chamas mataram pelo menos 25 pessoas, destruíram imóveis e deixaram cidades sem eletricidade e telefonia móvel.

A polícia confirmou nesta segunda a morte de um homem de 71 anos que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro na costa Sul do Estado de New South Wales.

