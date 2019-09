Aumenta segurança em parque aquático no Litoral Norte. Monitores de brinquedos recebem certificações

Aproveitar o tempo livre na companhia da família ou amigos é sempre uma boa pedida. Na maioria das vezes quem sai a passeio não reflete sobre a relevância de um item muito importante na hora de fazer o checklist de viagem, isto é a segurança oferecida pelo do local de destino.

Partindo da premissa que só é possível entretenimento com segurança e qualidade técnica, o Parque Acqua Lokos realizou mais um ciclo de capacitação aos monitores de brinquedos.

Ao todo em 2019, dezoito colaboradores receberam as qualificações, somando um total de 144 horas – que abordaram a rotina de diversos brinquedos como, Trenzinho; La Inversa; Chuá Mountain; Mad Montanha; Roda Sol; Minhocoloko; Vento Minuano e Barco Pirata.

O complexo de lazer e diversão gaúcho pode ser considerado um dos parques mais seguros do país, pois realiza diariamente a manutenção preventiva em todas suas estruturas, bem como o treinamento específico para operar cada uma das atrações.

De acordo com o engenheiro mecânico do Parque Acqua Lokos, Nerci Cardoso, o alto investimento no cuidado com o visitante é o que torna o trabalho de todos mais tranquilo.

“Saber que há 22 anos gerações de famílias nos visitam e que têm voltado com segurança para seus lares é o que mais nos motiva. As capacitações que realizamos aos colaboradores complementam todo esse trabalho que é praticamente imperceptível, mas que é de fundamental importância para o nível de excelência de nossa operação”, conclui.

Temporada Inverno

O parque gaúcho que é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

Conforme o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando a cada ano. “Estamos trabalhando com muito esmero para que a Temporada Inverno se consolide cada vez mais como uma excelente alternativa de entretenimento para as pessoas que moram no litoral e os turistas que nos visitam”, explica.

