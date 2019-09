Auxiliadora Predial anuncia parceria com a Fix. Plataforma promete revolucionar serviços de reparos e manutenções domésticas

Com o objetivo de acrescentar mais tecnologia à gestão de aluguéis e condomínios, a Auxiliadora Predial anuncia sua nova parceira. A Fix é uma plataforma que promete revolucionar a maneira como moradores encontram os melhores prestadores de serviços para reparos e manutenção doméstica.

Buscando ser acessível para qualquer tipo de público, a Fix inova desde a forma que o usuário solicita o serviço: basta filmar, fotografar ou até gravar um áudio explicando o que precisa. A conexão com os prestadores de serviço é imediata, e em poucos minutos o cliente já receberá orçamentos e terá acesso a comentários e avaliações de cada um dos prestadores disponíveis.

Além de garantir uma boa experiência, a segurança também é prioridade para a empresa. Todos os prestadores de serviços passam por checagem de antecedentes criminais, referências pessoais e profissionais.

Para ser um prestador de serviços Fix, o interessado passa por uma prova de conhecimentos técnicos elaborada pelo SENAI onde todos candidatos são avaliados para prestar cada tipo de serviço. Nessa etapa, também são considerados vários itens de extrema importância como pontualidade, limpeza e apresentação pessoal, entre outros.

A Fix nasceu para resolver os problemas dos moradores, mas também das empresas que atuam no setor imobiliário, garante Eduardo Quadrado, CEO da Fix. Foi assim que surgiu a parceria com a Auxiliadora Predial, que hoje já direciona toda a área de manutenção de aluguéis para a empresa.

“Sabemos que manutenção e reparos são sempre um problema para as imobiliárias, já que o trâmite de aprovação com o proprietário exige dedicação do time interno e gera custos para a empresa. É por isso que fornecemos uma solução completa para fazer essa gestão, integrando nossa plataforma ao sistema do parceiro ”, informa Eduardo Quadrado.

Operando há dois anos em São Paulo, a Fix chega à Porto Alegre com força e já está disponível para qualquer pessoa baixar o app e solicitar serviços. A expectativa de crescimento rápido e novas parcerias é grande, e a expansão regional para outras capitais deverá acontecer em breve.

Entre os principais serviços disponibilizados pela Fix, destacam-se os de encanador, eletricista, montador de móveis, pintor, pequenas reformas e serviços gerais, ou seja, o famoso “marido de aluguel”.

No primeiro semestre de 2019, a Fix atingiu um crescimento de 200% em faturamento, comparado com o mesmo período do ano passado e seus números não param de crescer. Atualmente, a empresa conta com mais de 17 mil clientes cadastrados e mais de 3 mil prestadores de serviços, atingindo níveis de satisfação de 98% após a conclusão dos trabalhos.

