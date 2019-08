Avião com 233 pessoas a bordo faz pouso de emergência na Rússia; 23 ficaram feridas

Um avião da Ural Airlines, com 233 pessoas a bordo, fez um pouso de emergência em um milharal na região de Moscou depois de colidir com um bando de pássaros, afirmaram autoridades russas.

O avião fez o pouso de emergência às 3h20 (horário de Brasília) em local próximo ao aeroporto de Jukovki, nos subúrbios de Moscou, segundo a Rosaviatsia, agência russa de transporte aéreo federal. O destino do voo era Simféropol, principal cidade da península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Os passageiros saíram por escorregadores acoplados às portas, e instruídos a se distanciarem da aeronave.

Setenta e quatro pessoas, incluindo 19 crianças, ficaram feridas. Deste total, seis foram hospitalizadas, segundo informações do Ministro da Saúde para agências de notícias russas. O Comitê de Investigação do país anunciou a abertura de uma investigação sobre o incidente.

