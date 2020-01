Economia Bancos e empresas já podem consultar o Cadastro Positivo

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

Nos próximos meses, o Cadastro Positivo será ampliado Foto: Agência Brasil Nos próximos meses, o Cadastro Positivo será ampliado. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A partir deste sábado (11), bancos, comerciantes e empresas podem consultar o Cadastro Positivo (lista de bons pagadores) para decidir se concedem crédito ou parcelamentos aos consumidores. Administrado por empresas autorizadas pelo BC (Banco Central) a recolher os dados dos clientes, o cadastro vem sido abastecido desde novembro.

Uma das empresas que operam o Cadastro Positivo, a Serasa liberou os dados para consulta neste sábado. O SPC abrirá a consulta na quarta-feira (15).

Somente as empresas nas quais o cliente buscar crédito podem consultar os dados. Elas não podem levantar as informações preventivamente caso o consumidor não tenha pedido crédito.

No momento, podem ser consultados cinco tipos de informações sobre o cliente: nota de crédito (score), que representa a capacidade de pagar o empréstimo; índice de pontualidade de pagamento (número de contas quitadas, vencidas ou canceladas); índice de comprometimento de gastos (tipo de despesas, como consumo, empréstimos, cartão e financiamentos); quantidade de consultas do CPF por segmento de empresas; e histórico consolidado de compromissos assumidos (valores e datas de pagamento).

As empresas, no entanto, não podem acessar os bens comprados pelo consumidor nem o nome das instituições onde ele contraiu operações de crédito e o saldo em conta corrente ou de investimentos. O BC esclarece que os bancos de dados não são alimentados com essas informações.

A primeira etapa do Cadastro Positivo abrange as informações de crédito dos consumidores com conta em banco ou com operações em mais de cem empresas de crédito, como financeiras. Os clientes foram comunicados por e-mail, SMS ou carta sobre a inclusão no banco de dados.

Nos próximos meses, o Cadastro Positivo será ampliado e passará a receber dados de empresas de varejo, telefonia e concessionárias de água e luz. Dessa forma, pessoas sem conta em banco também serão incluídas na relação de bons pagadores.

Voltar Todas de Economia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário