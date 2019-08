Banrisul apresenta lucro líquido de R$ 655,3 milhões no 1º semestre de 2019

O Banrisul apresentou o lucro da instituição nesta terça-feira (13), em Porto Alegre. No primeiro semestre de 2019, líquido, foram R$ 655,3 milhões. O patrimônio líquido chegou a R$ 7,5 bilhões em junho deste ano, um crescimento de 6,9% em relação ao mesmo período de 2018.

O presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, destacou à equipe de O Sul o desempenho. “Nós estamos apresentando um resultado que cresceu quase 30% em relação ao mesmo período ao ano anterior, de janeiro a julho de 2018, um crescimento robusto de 29,5%”, comentou ele.

Conforme dados do banco, o resultado do primeiro semestre de 2019 representa a estabilidade do total bruto da intermediação financeira; o aumento das receitas de prestação de serviços e de tarifas bancárias; e um crescimento das receitas de tarifas bancárias e prestações de serviço.

“Um resultado que teve como suas principais características a contenção das despesas administrativas que só cresceram 1,4% e a queda da inadimplência que sob 90 dias está na ordem de 2,2% comparado com 3,7% há um ano. Baseado no crescimento da carteira e na contenção das despesas e ao mesmo tempo uma inadimplência controlada, o Banrisul ta entregando excelente resultados”, disse o presidente do Banrisul.

Deixe seu comentário: