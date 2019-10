Barco Cisne Branco é opção de cultura e lazer para o Dia das Crianças

As famílias que optarem por comemorar o Dia das Crianças unindo cultura e lazer em um ambiente ao ar livre e diferenciado, tem no Barco Cisne Branco uma ótima opção para este final de semana. No sábado (12), o já consagrado Happy Hour da embarcação receberá o Quintal do Mundo, um especial que brindará o público presente com clássicos da infância como Saltimbancos, Arca de Noé e O Grande Circo Místico.

A programação de Happy Hour do Barco Cisne Branco segue no domingo (13), quando a embarcação receberá Giovanna Mottini & Lucas Rocha Duo, com um reportório de Música Popular Brasileira da melhor qualidade. O trabalho dos artistas se inspira em nomes como Baden Powell, Lucio Yanel, Raphael Rabello, Yamandu Costa, Tatiana Parra, Pirisca Grecco, Guinga, Mônica Salmaso, Camille Bertault e Ella Fitzgerald.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). O valor é de R$ 40,00, com descontos para jovens entre 6 e 15 anos, estudantes, professores e idosos acima de 60 anos.

Serviço/ Happy Hour do Barco Cisne Branco/ 12 e 13 de outubro/ Cais do Porto (Armazém B3)/ saída: 18h, com 1h30 de passeio.

Deixe seu comentário: