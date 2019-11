As chuvas intensas e frequentes que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias provocaram a erosão avançada do talude de uma barragem em um assentamento do Incra na zona rural de São Gabriel (Fronteira-Oeste). Desde a constatação do risco de rompimento, o governo gaúcho instalou um dreno e a Defesa Civil já retirou duas famílias que vivem próximas ao local.