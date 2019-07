Vídeo: barragem se rompe após fortes chuvas na Bahia

Na manhã desta quinta-feira (11) uma barragem no município Coronel João Sá, na Bahia, se rompeu. De acordo com informações da Defesa Civil da cidade, a acusa do rompimento da estrutura teria sido as fortes chuvas que caem na região do Rio do Peixe. Informações preliminares indicam que não há feridos. O órgão ainda não tem informações com relação ao tamanho e a quem pertence a estrutura.

Chuvas no sertão da Bahia. Barragem na cidade de Pedro Alexandre não suportou o volume de águas e estourou.#Chuvas#sertao#Nordeste pic.twitter.com/MTl2DCEkNN — Dimas Lula Roque (@dimasroque) July 11, 2019

Segundo a Superintendência de Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec), o incidente ocorreu por volta das 11h, no distrito de Quati. Estradas próximas ficaram intransitáveis o que dificulta ainda mais o atendimento à população.

O prefeito da cidade postou, em suas redes sociais, um vídeo no qual afirma que esta situação é atípica e ressalta que a prefeitura está disponibilizando todas as escolas e quadras esportivas cobertas para auxiliar na realocação da população.

Confira:

Deixe seu comentário: