Base política do governo gaúcho pode estar derretendo?

O novo fracasso o governo na tentativa de votar no Legislativo gaúcho – e aprovar – projetos importantes, como a indicação do novo presidente e dos diretores do Banrisul, deixou evidente um racha na base aliada do governador tucano Eduardo Leite. O MDB, somado aos partidos de oposição e deputados da base, inclusive do próprio PSDB, partido do governador, boicotaram a votação de projetos em plenário.

Pretexto furado

MDB e deputados da oposição e de partidos aliados pegaram carona no discurso do deputado Pedro Pereira, do PSDB, que cobra maiores explicações sobre o aumento dos salários dos diretores do Banrisul na próxima gestão do banco. Pedro Pereira ganhou notoriedade nos últimos dias por ser o atual campeão de diárias entre os 55 deputados da Assembleia Legislativa gaúcha.

PP, PTB e PSDB insatisfeitos

Dentro do PP, do PTB e do PSDB, o partido do governador, a insatisfação é evidente. Embora nenhum deputado ou dirigente queira assumir em público as queixas, em “off” a principal reclamação está direcionada ao MDB, que estaria ainda em poder de cerca de 50% dos cargos de segundo e terceiro escalões do governo Sartori, que não foram demitidos na troca de governo. PP, PTB e PSDB queixam-se de que, somados, não chegam a metade dos cargos do MDB. “Até o PDT ainda tem cargos de confiança no governo”, reclama um deputado da base.

Na Segurança, falta de promoções

O presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, Coronel Marcos Paulo Beck, trouxe a público a insatisfação dos policiais militares com a ausência, este ano, da tradicional lista de promoções da área da segurança, que ocorre sempre no dia , Dia do Policial. No caso da Brigada Militar, o presidente da Associação alerta para o prejuízo no necessário fluxo na Carreira Militar Estadual, assegurado por Lei.

O milagre não aconteceu

Mesmo depois do afastamento do ex-reitor e fundador da Ulbra, Universidade Luterana do Brasil, Ruben Becker, o milagre não aconteceu, e a instituição continua enfrentando graves dificuldades de gestão. , o 1º Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Canoas indeferiu o pedido de recuperação judicial feito pela Ulbra e determinou a extinção do processo. A Ulbra tem dívidas estimadas em R$ 8,2 bilhões e caso não obtenha em grau de recurso a recuperação judicial, poderá ser decretada a falência da instituição.

Havan dá desconto no enxoval de Lula e entrega na prisão

Dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang comentou nas redes sociais que está disposto a colaborar com o casamento de Lula, preso em Curitiba: “Aviso que a melhor lista de casamento é na Havan. Podemos até fazer algum desconto”. E arrematou: “Ah, me esqueci, podemos entregar na prisão em Curitiba”.

Deixe seu comentário: