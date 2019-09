Oito bebês morreram na madrugada desta terça-feira (24) em um incêndio em uma maternidade no centro-oeste da Argélia, informou a Defesa Civil. O incêndio começou às 3h50 (23h50 de segunda-feira em Brasília) no hospital maternidade de Oued Souf, na região noroeste do Saara argelino. O incêndio foi controlado.

