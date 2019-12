Acontece Bella Gula Inaugura 33ª loja em Gramado

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, dia 18, a Bella Gula inaugurou sua 33ª loja no Brasil. A franquia fica localizada na rua Senador Salgado Filho, número 181, loja 10, centro de Gramado. No cardápio, um mix variado de produtos: além das tradicionais tortas e de cafés especiais, também opções de pratos quentes e salgados para todas as horas do dia.



Para saber mais sobre a variedade de produtos acesse: bellagula.com.br

