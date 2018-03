A gaúcha Bem Vino Viagens é Top Five em Vendas de 2017, segundo a Operadora Abreu Turismo de São Paulo, uma das maiores e mais tradicionais companhias de turismo do País. Pelo segundo ano consecutivo, a empresa de Bento Gonçalves conquista uma premiação. No ano passado, foi escolhida a agência destaque de 2017, também pela Abreu Turismo. “A premiação só reforça que estamos no caminho certo. Idealizamos fazer diferente e realmente atender aos desejos de nossos clientes, não apenas vender pacotes fechados e engessados”, observa Andreia Gentilini Milan, sócia da Bem Vino em parceria com a irmã Silvana Gentilini.

A empresa de Bento Gonçalves (RS) oferece um serviço personalizado e alinhado com as expectativas e as necessidades de um consumidor cada vez mais exigente. No competitivo mercado turístico a pouco mais de dois anos, a Bem Vino Viagens se diferencia justamente pelo atendimento personalizado. “Os clientes que conhecem nosso trabalho recomendam aos amigos. Assim, temos conquistado novos clientes”, observa Andreia, que também é diretora da secção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). E é com essa expertise no mundo do vinho que a empresa se especializou em tours enogastronômicos, um diferencial no mercado de turismo. Só em 2017, a empresa da Serra Gaúcha registrou um crescimento de 20%, se comparado ao ano anterior. Especializada em roteiros nacionais e internacionais, cada vez mais a agência busca roteiros diferenciados. Para esse ano, um dos destaques será a viagem Rota da Cerveja e Oktoberfest, que ocorre entre os dias 25 de setembro e 6 de outubro, passando por Holanda, Bélgica, Alemanha e República Tcheca.

Informações sobre grupos de viagens podem ser obtidas através do telefone (54) 3453-3761, na sede da empresa (Rua Marques de Souza, 188), que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h15min ou pelo e-mail viagens@bemvino.com.br.

