Black Friday: Procon Porto Alegre recomenda pesquisa de preços agora

Em 29 de novembro, ocorre a edição 2019 da Black Friday, tradicional movimento de descontos promovido pelo varejo em sites e lojas físicas, com reduções que podem chegar a 80% do preço original. O Procon Porto Alegre recomenda que os interessados em adquirir algum produto ou serviço comecem a prestar atenção nos preços e ofertas desde já, para evitar compras por impulso motivadas por falsos descontos.

“O objetivo é verificar se os descontos oferecidos na Black Friday realmente são vantajosos e correspondem à efetiva e expressiva redução. O momento de fazer a pesquisa de preço é agora”, explicou a diretora executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges.

Segundo Fernanda, a armadilha mais comum para o consumidor ocorre quando o preço aumenta antes da Black Friday. Assim, no dia das promoções, o lojista oferece um desconto equivalente ao aumento efetuado – popularmente conhecido como a “metade do dobro”.

Além disso, o consumidor deve ter em mente o que realmente precisa e pretende adquirir, evitando compras por impulso. É fundamental pesquisar previamente se os sites pesquisados são seguros e conhecer sua política de troca e prazos de entrega. Em caso de dúvidas, recomenda-se também entrar em contato com a loja para esclarecê-las.

Atendimento

O atendimento do Procon Porto Alegre é exclusivo para residentes no município, que podem registrar reclamações diretamente no site, pelo atendimento eletrônico, ou pessoalmente na rua dos Andradas, 686, térreo, Centro Histórico. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

São distribuídas 80 fichas diárias, com atendimento por ordem de chegada. O consumidor também pode realizar o agendamento prévio para o atendimento presencial no site, sendo fornecidas 11 senhas diárias.