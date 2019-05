“Black Mirror”: Netflix libera novos trailers das histórias da 5ª temporada

Por Anna Dalbem*

A Netflix liberou nesta terça-feira (21) três novos trailers da 5ª temporada de “Black Mirror”, um para cada história que será contada! O primeiro episódio é “Striking Vipers”, estrelado por Anthony Mackie. O trailer apresenta um casal passando por dificuldades no relacionamento, até que a esposa do protagonista começa a perceber que ele está escondendo algo dela. Já gostamos do mistério!

No próximo episódio, intitulado “Smithereens” apresenta o ator Andrew Scott como motorista de aplicativo de carros particulares que decide se vingar da indústria de smartphones e mantém um dos maiores funcionários da empresa para a qual trabalha em cativeiro.

E por último, temos o tão esperado episódio estrelado por Miley Cyrus! “Rachel, Jack and Ashley Too” mostra a história de uma pop star, que não possui uma vida tão glamourosa quanto parece, e uma adolescente solitária que sonha em ser como a sua ídola. Até que a artista começa a vender uma boneca robô de si mesma e, claro, que as coisas acabam saindo do controle.

No dia 5 de junho, todos os três episódios da 5ª temporada de “Black Mirror” estarão disponíveis na Netflix! Estamos ansiosos!

