Boa notícia em Porto Alegre: O Outubro Rosa ainda não acabou. Campanha de mamografias gratuitas tem forte adesão na Capital e agenda para janeiro de 2019 já está aberta

Devido à grande procura, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc e a Rádio Caiçara estenderam a campanha Outubro Rosa e mais de 600 exames estão agendados também para novembro e dezembro. As mamografias gratuitas de rastreamento estão sendo realizadas na Unidade Móvel Sesc de Saúde Preventiva (USSP) e as mulheres que ainda não garantiram vaga para o exame podem solicitar agendamentos, que estão sendo feitos para janeiro de 2019, quando a campanha continua com mais 352 senhas disponíveis. As vagas são limitadas e destinadas a mulheres entre 40 e 69 anos (fora desta faixa etária, é necessário apresentar requisição médica). Os agendamentos podem ser realizados junto a qualquer uma das Unidades Sesc em Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão (veja abaixo endereços completos de cada Unidade).

A USSP está estacionada no Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220), em Porto Alegre, e também conta com outros exames. O projeto gaúcho, pioneiro no Brasil, disponibiliza equipamentos de ponta nas atuais duas unidades, que oferecem exames gratuitos à população em geral, mediante agendamento prévio. A primeira USSP foi inaugurada em 2009 e a segunda em 2014 e com este serviço do projeto Saúde Sesc – Uma vida melhor, está sendo possível reduzir o tempo de diagnóstico de doenças como o câncer de mama, aumentando as chances de cura. Outras informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br.

Os agendamentos para os exames na USSP podem ser realizados nas seguintes Unidades Sesc:

– Sesc Centro/ POA (Av. Alberto Bins, 665)

– Sesc Centro Histórico/ POA (Rua Vigário José Inácio, 718)

– Sesc Navegantes/ POA (Av. Brasil, 483)

– Sesc Protásio Alves/ POA (Av. Protásio Alves, 6220)

– Sesc Redenção/ POA (Av. João Pessoa, 835)

– Sesc Cachoeirinha (Av. João Pessoa, 27)

– Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1241)

– Sesc Viamão (Rua lcebíades Azeredo dos Santos, 457)

