Bois transportados à Expointer morrem em acidente com caminhão

Oito bois morreram após o caminhão que os transportava até a Expointer, em Esteio, se envolver em um acidente de trânsito. O veículo transitava na ERS-122, em Farroupilha, na serra gaúcha, quando o veículo capotou e foi para fora da pista. O local do acidente é conhecido como “curva da morte” e já havia vitimado outros bois em abril deste ano.

Dez bois eram transportados e apenas dois deles sobreviveram à queda. Já o motorista ficou apenas com ferimentos leves. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, as placas do veículo são de Guarapuava, no Paraná.

