Bolsonaro apresenta melhora contínua após sua cirurgia

O presidente Jair Bolsonaro apresenta melhora contínua depois da cirurgia a que foi submetido no domingo (08) e ficará afastado da Presidência pelo menos até esta quinta-feira (12), segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (10).

A situação do chefe do Executivo federal é estável. Ele está sem febre, continua fazendo caminhadas no corredor do hospital, foi liberado para tomar banho de chuveiro e pôde fazer a barba. Precisa, no entanto, manter uma alimentação restrita: dieta líquida à base de chá, água, gelatina e caldo ralo, de acordo com o boletim médico.

Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passou pela quarta cirurgia desde que sofreu uma facada durante um ato de campanha em Minas Gerais, em setembro de 2018. Não há previsão de alta, de acordo com o porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros.

O vice-presidente Hamilton Mourão está interinamente à frente do Palácio do Planalto. A tendência é de que Bolsonaro reassuma a cadeira nesta quinta, mesmo que continue internado. Se for necessário, ele poderá despachar ainda durante a recuperação. A única recomendação é evitar esforço físico intenso.

“Posso adiantar-lhes com muita clareza, com muita firmeza de propósito, com muita esperança, que o presidente a partir de quinta-feira estará novamente, senão na plenitude, exercendo o cargo de chefe do Poder Executivo, em condições de liderar o País”, afirmou Rêgo Barros.

No hospital, a equipe médica adotou medidas de prevenção de trombose venosa profunda, com o uso de medicamentos anticoagulantes e meias compressoras. As visitas continuam restritas. Segundo o porta-voz, os contatos têm que ser breves porque Bolsonaro precisa descansar. Ao conversar, pode haver acúmulo de gases na barriga do paciente, o que prejudica a recuperação.

Na segunda, Bolsonaro recebeu o vice-presidente Mourão. O presidente tem a companhia, durante a internação, da primeira-dama Michelle e do filho Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), vereador no Rio.

Questionado sobre a afirmação de Carlos de que o Brasil não terá transformações rápidas pelas vias democráticas, o porta-voz da Presidência disse que Bolsonaro não se manifestou sobre o tema. Em mensagem no Twitter na segunda à noite, o vereador escreveu: “Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos”.

A postagem do filho do presidente foi alvo de críticas de políticos e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que viram nela uma ofensa ao sistema democrático brasileiro.

