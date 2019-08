Bolsonaro ataca ministro francês por ter se encontrado, no dizer do presidente, com “ONG’s que ferram o Brasil”

O presidente Jair Bolsonaro criticou as reuniões que o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, teve com ONGs (organizações não-governamentais) que, segundo o chefe do Executivo, “ferram” o País, durante visita ao Brasil nesta semana. Bolsonaro tinha uma audiência prevista com Le Drian na segunda-feira (29), mas desmarcou o encontro horas antes da reunião.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, que recebeu Le Drian em Brasília, justificou que a reunião do francês com Bolsonaro havia sido cancelada por uma “questão de agenda” do presidente.

Logo após o horário previsto para o término da conversa com Le Drian, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo em uma rede social enquanto cortava o cabelo.

Na quinta-feira (1º), ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro expôs insatisfação por Le Drian ter marcado reunião com ele e também com ONGs. “Ele marcou audiência comigo. Daí fiquei sabendo que ele tinha marcado com o [vice-presidente Hamilton] Mourão, tinha marcado com ONGs. Quem é que ferra o Brasil aqui? ONG”, criticou Bolsonaro. “O que ele veio tratar com ONG aqui? Quando fala em ONG, já nasce um alerta na cabeça de quem é que tem o mínimo de juízo”, completou o presidente.

A embaixada da França publicou em uma rede social as reuniões de Le Drian no Brasil com representantes da sociedade civil. Um dos encontros, segundo a embaixada, foi para “discutir soluções para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e da proteção do meio ambiente”. Participou dessa reunião a ex-ministra Izabela Teixeira, que comandou a pasta do Meio Ambiente no governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

A embaixada também registrou encontros com ONGs de direitos humanos para tratar da recepção de imigrantes venezuelanos no Brasil.

Questionado sobre o motivo do cancelamento da audiência com Le Drian, e se tinha ficado chateado com a agenda do francês, Bolsonaro respondeu que tinha outro compromisso no dia. “Tinha outro compromisso, falar contigo, talvez. Dar entrevista para você é muito mais importante do que conversar com ele, com todo o respeito. Tem estratégia de como agir em um dado momento”, disse o presidente a um dos repórteres na saída do Palácio da Alvorada.

O cancelamento da reunião entre Bolsonaro e o chanceler Le Drian foi criticado por jornais da França. O Le Monde afirmou que o ato de Bolsonaro representou uma “humilhação” e que o presidente “prefere a provocação” na área diplomática.

