Bolsonaro cancela visita a comunidade brasileira no Japão

O Itamaraty informou que o presidente Jair Bolsonaro não irá mais a Hamamatsu, no Japão, onde se encontraria com membros da comunidade brasileira na cidade. O deslocamento do presidente estava previsto para depois da sua participação na reunião de cúpula do G-20, que reúne as 20 maiores economias do mundo.

O evento de líderes está marcado para os dias 28 e 29 de julho. Em meados de maio, a agenda presidencial dava conta de que a viagem até Hamamatsu, que fica a 290 quilômetros de distância de Osaka por via terrestre, ocorreria em 30 de julho, um dia após o G-20. Há uma semana, houve mudança de data, para a tarde do próprio dia 29.

No início de abril, em viagem a Israel, também havia a previsão de a delegação se deslocar de Jerusalém a Raanana, onde há uma comunidade de brasileiros. Apenas na véspera, foi informado que o presidente não faria mais a viagem de 76 quilômetros para a visita. Localmente, se falou que o cancelamento se deu por questões de segurança. Na manhã do que seria o dia da viagem, o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, argumentou que a suspensão se deu por questões de logística.

Naquele mesmo dia, cerca de 40 brasileiros que moram em Raanana foram até o Hotel King David, em Jerusalém, onde Bolsonaro estava hospedado com a maior parte da comitiva. Durante o encontro, ele argumentou que a Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, mas que capacita os escolhidos, enalteceu a forma como configurou os ministérios e disse que, com a melhora que se dará no Brasil, expatriados poderão voltar a morar em sua pátria novamente. “É uma terra maravilhosa, que estava sendo destruída pela ideologia”, defendeu.

Rio Grande do Sul

Na sua primeira visita oficial ao Rio Grande do Sul desde que assumiu a Presidência da República, Jair Bolsonaro esteve no sábado (15) em Santa Maria, na Região Central do Estado. A presença de Bolsonaro na cidade foi motivada pela realização da Fenart (Festa Nacional da Artilharia), onde participou de uma solenidade exclusiva para autoridades militares e civis, entre elas o governador Eduardo Leite.

Bolsonaro estava acompanhado no evento pelo vice-presidente, o general da reserva Hamilton Mourão, que na véspera havia recebido o título de “Cidadão Emérito de Porto Alegre”. A honraria foi concedida pela Câmara de Vereadores da Capital gaúcha.

Deixe seu comentário: