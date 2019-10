Bolsonaro diz que deve a sua eleição ao PSL e que não tem “mágoa com ninguém”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (16) que não deseja “tomar partido de ninguém” e defendeu “transparência” nas contas do PSL, legenda a qual é filiado. Ele também disse que deve a sua eleição ao PSL e que não tem “mágoa com ninguém”.

Bolsonaro deu as declarações na saída do Palácio da Alvorada, em meio à turbulência na sua relação com o PSL. Na semana passada, ele criticou o presidente da sigla, deputado Luciano Bivar (PSL-PE), afirmando que o parlamentar estava “queimado”.

O atrito gerou o rumor de que Bolsonaro e um grupo de parlamentares poderão deixar o partido, informação que o presidente não confirmou oficialmente.

Nesta quarta, Bolsonaro voltou ao assunto e cobrou maior transparência do PSL no uso dos recursos públicos que a legenda recebe, cerca de R$ 8 milhões mensais, segundo o presidente. “Ah, o presidente falou em transparência. Eu falei, sim, em transparência. Então, vamos mostrar as contas e não ficar, como a gente vê notícias por aí, expulsa de lá, tira da comissão, vai retaliar”, disse Bolsonaro.

“O partido tem que fazer a coisa que tem que ser feita, normal. Não tem que esconder nada. Eu não quero tomar partido de ninguém. Agora, transparência faz parte, o dinheiro é público, R$ 8 milhões”, acrescentou.

Perguntado se tem alguma mágoa com Bivar, Bolsonaro disse “não ter mágoa com ninguém” e que, por ora, “está tudo em paz”. O presidente também foi questionado se defende a saída de Bivar da presidência da sigla. Bolsonaro reafirmou que deseja “transparência” e declarou que não está “tumultuando a relação” com o PSL.

Bivar foi alvo de uma operação da Polícia Federal na terça-feira (15) que apura o uso de candidaturas laranjas nas eleições de 2018.

