Bolsonaro diz que o governo se preocupa com o meio ambiente e não atrapalha o produtor rural

Em discurso no lançamento de um programa de revitalização do rio Araguaia, na divisa entre Goiás e Mato Grosso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (05) que a sua primeira missão “é não atrapalhar quem quer produzir”.

“Esse momento da revitalização da bacia do Araguaia, bem como outras que teremos pela frente, é o maior exemplo que podemos dar ao mundo de que somos, sim, preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casados com a economia, com o que se desenvolve nessa região, com o que o povo precisa e com que o povo quer. E a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir”, afirmou.

Bolsonaro viajou para a região de Barra do Garças (MT) acompanhado de um grupo de sete ministros para o lançamento do programa Juntos pelo Araguaia. Durante a cerimônia, no Dia Mundial do Meio Ambiente, ele assinou com os governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Mauro Mendes (Mato Grosso) um protocolo de intenções para a revitalização da bacia hidrográfica na região.

Além desse documento, seis dos 22 ministros e secretários de Goiás e Mato Grosso firmaram um acordo de até 42 meses para a elaboração de um estudo para a recuperação da área.

O texto diz que o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), ligado ao Ministério do Meio Ambiente, vai repassar ao projeto a conversão de multas de até R$ 100 milhões. O governo não explicou como será feita essa transferência.

De acordo com o ministro Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional), um dos signatários do acordo, a União disponibilizou, de imediato, R$ 2,8 milhões para os Estados de Goiás e Mato Grosso darem início aos estudos. O valor, disse o ministro, poderá ser repassado por meio de universidades. “Vamos deixar claro que estão separados R$ 2,8 milhões. Já é concreto para elaborar o estudo do programa. É uma atitude real”, disse.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o Brasil já não quer mais discurso de que o agronegócio é contrário à preservação ambiental. “O brasileiro cansou desse discurso do agro contra o meio ambiente. Nós, brasileiros, precisamos de meio ambiente equilibrado”, disse. “O setor agro tem dado lições para todo mundo de como produzir, em larga escala, com qualidade e cuidado ao meio ambiente.”

Ele voltou a dizer que organizações internacionais e outros países querem ditar a forma como o Brasil deve preservar o meio ambiente. Tanto o ministro quanto Caiado disseram que a zona rural acaba sendo culpada pela degradação do meio ambiente, mas que as responsáveis são as áreas urbanas.

