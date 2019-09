Bolsonaro diz que “parte da grande imprensa” é inimiga

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que “parte da grande imprensa” é inimiga dele. “Enquanto lutamos entre nós, o inimigo se fortalece. Não temos como agradar a todos, vasculham minha vida e de minha família desde 1988, quando me elegi vereador”, escreveu o mandatário nas redes sociais.

“Nossa inimiga: parte da GRANDE IMPRENSA. Ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos nela, será o fim de todos”, afirmou o presidente, que está hospitalizado em São Paulo.

No Facebook, a postagem foi acompanhada de um vídeo que mostra dois animais selvagens, que se parecem com cervos, se engalfinhando, até que um predador se aproxima e ataca um deles.

Em outro texto publicado nas redes sociais, o presidente criticou a revista Época por uma reportagem sobre a mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), seu filho. O chefe do Executivo federal escreveu que o conteúdo é o exemplo de uma “imprensa sem limites” e atacou nominalmente o autor do material, acusando-o de ter quebrado uma regra ética.

A reportagem publicada pela revista relata as conversas entre o repórter e a psicóloga e coach de carreira Heloísa Wolf Bolsonaro durante um mês no qual o jornalista foi aluno dela.

“Ele fez sessões com minha nora Heloísa (psicóloga, esposa do Eduardo) e gravou tudo. O que deveria ficar apenas entre os dois, por questão de ética, agora vem a público”, criticou o presidente.

Eduardo afirmou, em uma rede social, que vai processar o jornalista autor da reportagem e “muito provavelmente a revista Época/Grupo Globo devido à divulgação deste notório crime contra minha família”.

Em nota pública, o Palácio do Planalto lamentou a reportagem e disse que a revista tentou, por meio do trabalho prestado pela psicóloga, “distorcer informações apuradas com o único objetivo de atacar a família Bolsonaro”.

“Agir de má-fé e direcionar o resultado de uma situação programada não correspondem ao exercício do jornalismo correto e íntegro da mídia brasileira”, ressaltou a nota do Planalto.

No mês passado, o presidente da República disse que o Brasil vai enfrentar problemas pela “irresponsabilidade da imprensa”. “O Brasil vai chegar à situação da Venezuela. É isso que grande parte da grande imprensa brasileira quer. E fica o tempo todo de picuinha, fazendo campanha contra o Brasil”, declarou Bolsonaro.

